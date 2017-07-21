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«Даллас» не стал гарантировать контракт Бруссино на следующий сезон

21 июля 2017, пятница. 11:40. Баскетбол

«Даллас Маверикс» не стал гарантировать контракт на следующий сезон аргентинскому лёгкому форварду Николасу Бруссино, сообщает Dallas Morning News. Таким образом, игрок получил статус свободного агента. Наиболее вероятно, что теперь он продолжит карьеру в Европе, где интерес к нему проявляют ряд испанских клубов.

Минувший сезон стал для 24-летнего Бруссино дебютным в НБА. Он провёл за «Даллас» 54 матча в регулярном чемпионате, набирая по 2,8 очка и совершая по 1,7 подбора за 10 минут в среднем за игру.

Источник: Dallas News Сообщить об ошибке
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Даллас Маверикс
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