Редик: в минувшем сезоне в «Клипперс» я потерял радость от игры

Атакующий защитник «Филадельфии Сиксерс» Джей Джей Редик пояснил, почему в межсезонье принял решение покинуть «Лос-Анджелес Клипперс».



«Неприятно этого говорить, но мне кажется, что я потерял радость от баскетбола. Вспоминая, как «Клипперс» играли в прошлом сезоне, я понимаю, что не получал от этого удовольствия. Меня такое положение дел не устраивало.

Ещё полтора года назад я даже не мог представить, что захочу уйти из «Клипперс». Думал, что завершу карьеру в Лос-Анджелесе. Но НБА учит тому, что всё может измениться очень быстро», – цитирует Редика Uninterrupted.