Ерёмин: после перемен в составе сезон-2017/18 может быть для УНИКСа переходным

Бывший тренер УНИКСа Станислав Ерёмин высказал мнение о существенном обновлении состава.



«Для создания боеспособной команды Прифтису понадобится время. Такие кардинальные перемены потребуют терпения от руководства клуба. Сезон-2017/18 может быть переходным, и к этому надо быть готовым. Я разговаривал с президентом УНИКСа, и мы сошлись во мнении, что команде нужна свежая кровь, нужны молодые, амбициозные игроки. Для достижения высоких результатов очень важно было соблюсти баланс между опытными и молодыми баскетболистами. И это получилось. Пока мне трудно дать более детальную оценку селекции УНИКСа, думаю, что первые выводы можно будет делать ближе к Новому году», – цитируют Ерёмина «Известия».