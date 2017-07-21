Нэш: не испытываю желания снова играть в баскетбол

Экс-разыгрывающий НБА Стив Нэш не ощущает ностальгии по временам игровой карьеры.



«Если ко мне где-то вблизи от площадки случайно прикатится мяч, то я брошу по кольцу. Но я уже никогда специально не пойду играть в баскетбол. Больше не испытываю такого желания. Я по-прежнему люблю игру, мне нравится быть её частью. Но теперь уже своим собственным образом», – цитирует Нэша Bleacher Report.



43-летний двукратный MVP НБА завершил карьеру в 2014 году. Одной из причин этого стала хроническая травма спины.