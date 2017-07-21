«Оклахома-Сити» заключил двухлетний контракт с Дакари Джонсоном

«Оклахома-Сити Тандер» заключил двухлетний полностью гарантированный контракт с центровым Дакари Джонсоном, сообщает Yahoo Sport.

21-летний Джонсон был выбран «Оклахома-Сити» во втором раунде драфта 2015 года под 48-м номером. После этого он выступал в D-лиге за дочернюю команду «Тандер». По итогам минувшего сезона центровой был включён в первую символическую сборную чемпионата D-лиги.

В матчах Летней лиги НБА он в составе «Оклахома-Сити» набирал по 18 очков и совершал по 5,5 подбора за 28 минут в среднем за игру.