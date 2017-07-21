Дженкинс: большую роль в переходе в «Химки» сыграла фигура главного тренера

Новобранец «Химок» Чарльз Дженкинс рассказал о причинах, побудивших его перейти из сербской команды «Црвена Звезда» в подмосковный клуб.



«На самом деле причин несколько. Во-первых, мне хочется быть частью команды, которая имеет возможность выступать в Евролиге и бороться за высокие места. Также большую роль сыграла фигура главного тренера. Я слышал прекрасные отзывы о Георгиосе Барцокасе, поэтому буду рад поработать под его руководством. Хорошие рекомендации о «Химках» и его руководстве мне дал мой близкий друг Робби Хаммел, выступавший в России в прошлом сезоне.



Честно говоря, я даже не знаю, чего ожидать, так как я был в России всего три раза на выездных матчах со своими бывшими командами. Что касается игрового аспекта, то, как я уже сказал, мне важно стать частью клуба, который ставит перед собой высокие цели и борется за победу в каждом матче. Знаю, что Лига ВТБ – один из топовых чемпионатов, где много отличных команд», — цитирует Дженкинса официальный сайт «Химок».