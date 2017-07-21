Андерсон: с новым форматом Евролига стала интереснее

Новичок «Химок» Джеймс Андерсон, перебравшийся в подмосковный клуб из турецкой «Дарушшафаки», считает, что в предстоящем сезоне его новая команда сможет успешно совмещать выступления в Единой лиге ВТБ и в Евролиге.



«Единая лига ВТБ — очень сильный и конкурентоспособный турнир, состав команд очень сильный, здесь и ЦСКА, и «Химки», и другие мощные российские клубы. Считаю, что мы сможем побороться на два фронта успешно: и в Лиге ВТБ, и в Евролиге.



Мне нравится новая система (новый формат Евролиги). Думаю, командам самим интереснее сыграть друг с другом, чем разбиваться на группы. На мой взгляд, турнир от этого только выиграл, стал лучше и интереснее», — цитирует Андерсона официальный сайт «Химок».