«Локомотив-Кубань» подписал двухлетний контракт с Рэгландом

«Локомотив-Кубань» официально представил разыгрывающего Джо Рэгланда в качестве новобранца команды. Контракт с игроком подписан на два года, сообщает официальный сайт клуба.

Профессиональная карьера американца проходила в европейских чемпионатах, где он успел поиграть за «Мурсию», итальянские «Канту» и «Милан» и турецкую «Каршияку». Последний сезон провёл в составе «Авеллино» в чемпионате Италии.

В минувшем сезоне Джо Рэгланд помог «Авеллино» выйти в полуфинал Серии А, где его команда уступила будущему чемпиону страны «Венеции». Сам Джо вошёл в пятёрку лучших снайперов сезона, набирая в среднем в 35 играх по 17,7 очка, 3,3 подбора, 5,1 передачи и 1,4 перехвата.

Генеральный менеджер краснодарцев Алексей Саврасенко заявил, что в следующем сезоне американец может стать лидером коллектива.

«Джо Рэглэнд — креативный игрок, способный играть эффективно на обеих сторонах площадки. Мы ждём, что он сможет прогрессировать вместе с командой и станет одним из лидеров в новом сезоне», — рассказал Саврасенко.