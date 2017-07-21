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Сабонис не сыграет на Евробаскете-2017

21 июля 2017, пятница. 21:17. Баскетбол

Форвард «Индианы Пэйсерс» Домантас Сабонис не поможет сборной Литвы на предстоящем чемпионате Европы по баскетболу, сообщает Eurohoops.

Причиной этого стало нежелание тренерского штаба новой команды литовца отпускать его в сборную. В Индианаполисе хотят, чтобы Сабонис работал над своей игрой и готовился к следующему сезону в НБА, что не подразумевает выступления за сборную страны.

Минувший регулярный чемпионат стал дебютным для Сабониса в НБА. В 81 матче за «Оклахома-Сити Тандер» он набирал в среднем 5,9 очка, собирал 3,6 подбора и раздавал 1 передачу. После завершения чемпионата игрок стал частью сделки по обмену Пола Джорджа в «Оклахому» и оказался таким образом в «Индиане».

Добавим, что континентальное первенство пройдёт с 31 августа по 17 сентября. На групповой стадии сборная Литвы сразится с командами Италии, Германии, Украины, Израиля и Грузии.

Источник: Eurohoops Сообщить об ошибке
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Индиана Пэйсерс Сборная Литвы — Баскетбол Домантас Сабонис
Новости. Баскетбол
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