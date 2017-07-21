Ирвинг попросил у руководства «Кливленда» обмена

Защитник «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвинг попросил руководство клуба обменять его, сообщает ESPN со ссылкой на собственные источники. Игрок хочет быть на ведущих ролях в команде, что невозможно сделать, учитывая наличие в составе «Кливленда» Леброна Джеймса. На этой неделе баскетболист и его агент провели встречу с представителями команды из Огайо.

Между тем сам агент Ирвинга Джефф Векслер не стал подтверждать или отрицать данную информацию.

«У Кайри и меня была встреча с руководством „Кливленда“. Мы обсуждали разные сценарии его будущего с командой. Темы наших разговоров и то, как прошла встреча, останются между „Кливлендом“ и нами», — заявил Векслер.

Ирвинг был выбран «Кливлендом» под первым номером на драфте-2011. В составе команды защитник становился чемпионом НБА и четырежды принимал участие в Матче всех звёзд. Также в 2012 году он получил титул новичка года.

В минувшем регулярном чемпионате Ирвинг провёл 72 поединка, набирая в них 25,2 очка, собирая по 3,2 подбора и раздавая по 5,8 передачи в среднем. В плей-офф в его активе 18 игр, в которых он собирал коллекцию из 25,9 очка, 2,8 подбора, и 5,3 передачи в среднем.