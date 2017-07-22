Ирвинг предпочёл бы обмен в «Сан-Антонио»

Разыгрывающий «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвинг, запросивший у руководства клуба обмена, склоняется к переходу в «Сан-Антонио Спёрс», сообщает The Score со ссылкой на Эдриана Войнаровски.

В то же время другой инсайдер, Крис Хайнс, заявляет, что баскетболист также готов рассмотреть варианты сотрудничества с «Миннесотой Тимбервулвз», «Майами Хит» и «Нью-Йорк Никс».

В минувшем регулярном чемпионате Ирвинг провёл 72 поединка, набирая в них 25,2 очка, собирая по 3,2 подбора и раздавая по 5,8 передачи в среднем. В плей-офф в его активе 18 игр, в которых он собирал коллекцию из 25,9 очка, 2,8 подбора, и 5,3 передачи в среднем за матч.