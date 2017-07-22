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Ирвинг предпочёл бы обмен в «Сан-Антонио»

22 июля 2017, суббота. 00:14. Баскетбол

Разыгрывающий «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвинг, запросивший у руководства клуба обмена, склоняется к переходу в «Сан-Антонио Спёрс», сообщает The Score со ссылкой на Эдриана Войнаровски.

В то же время другой инсайдер, Крис Хайнс, заявляет, что баскетболист также готов рассмотреть варианты сотрудничества с «Миннесотой Тимбервулвз», «Майами Хит» и «Нью-Йорк Никс».

В минувшем регулярном чемпионате Ирвинг провёл 72 поединка, набирая в них 25,2 очка, собирая по 3,2 подбора и раздавая по 5,8 передачи в среднем. В плей-офф в его активе 18 игр, в которых он собирал коллекцию из 25,9 очка, 2,8 подбора, и 5,3 передачи в среднем за матч.

Ирвинг попросил у руководства «Кливленда» обмена
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Кливленд Кавальерс Сан-Антонио Спёрс Кайри Ирвинг
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