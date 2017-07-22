Уолл согласился подписать с «Вашингтоном» контракт на 4 года и $ 170 млн

Разыгрывающий Джон Уолл принял предложение «Вашингтон Уизардс» о продлении контракта на четыре года, по которому он заработает $ 170 млн, сообщает AP. Последний год контракта станет опцией игрока.

Нынешнее соглашение Уолла с «Вашингтоном» закончится в 2019 году. Таким образом, теперь 26-летний баскетболист останется в «Уизардс» до 2023 года.

В минувшем регулярном чемпионате разыгрывающий проводил на площадке по 36,4 минуты, набирал по 23,1 очка, отдавал по 10,7 передачи, собирал по 4,2 подбора и совершал по 2,0 перехвата в среднем за матч.