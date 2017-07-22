«Нью-Йорк» готов отдать за Ирвинга Энтони и драфт-пики первого раунда

«Нью-Йорк Никс» заинтересован в разыгрывающем «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвинге. Об этом сообщает ESPN.

Руководство «Никс» активно ищет варианты обмена разыгрывающего. Отмечается, что нью-йоркцы готовы расстаться с форвардом Кармело Энтони и пиками первого раунда предстоящих драфтов. При этом другой форвард Кристапс Порзингис недоступен для обмена, «Нью-Йорк» планирует сохранить 21-летнего латвийца.

Энтони, являющийся близким другом лидера «Кливленда» Леброна Джеймса, не раз выражал желание покинуть «Нью-Йорк». При этом форвард имеет право заблокировать любой обмен со своим участием. Он признался, что хочет продолжить карьеру в «Кавальерс» или в «Хьюстон Рокетс».

Ирвинг намерен покинуть «Кливленд» из-за разногласий с Джеймсом. По сообщениям американских СМИ, разыгрывающий хочет попасть в команду, где будет главной звездой.