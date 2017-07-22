Джеймс отказался участвовать в решении по обмену Ирвинга

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс отказался участвовать в решении, касающемся дальнейшей судьбы разыгрывающего Кайри Ирвинга, отставив последнее слово за руководством клуба. Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что новость о намерении Ирвинга покинуть «Кливленд» стала неожиданностью как для боссов команды, так и для Джеймса. В беседе с руководством он заявил, что не намерен ввязываться в переговоры, мотивировав это тем, что ему нужно готовиться к следующему сезону.

Ранее Джеймс неоднократно принимал участие в переговорах со свободными агентами, пытаясь склонить их к переходу в «Кавальерс». Кроме того, сообщалось, что форвард давил на руководство клуба во время заключения контрактов с рядом действующих игроков команды.