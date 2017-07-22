Коби Олтмен займёт пост генерального менеджера «Кливленда»

Новым генеральным менеджером «Кливленд Кавальерс» станет нынешний ассистент генерального менеджера Коби Олтмен. Об этом сообщает ESPN.



Олтмен и «Кавальерс» вели продолжительные переговоры и в итоге пришли к соглашению. Официально о назначении объявят в ближайшее время. Отмечается, что Олтмен обладает достаточным опытом, так как работал в тесном контакте с прежним генменеджером Дэвидом Гриффином.



Гриффин покинул пост в конце июня. «Кливленд» хотел видеть на вакантной должности бывшего игрока НБА Чонси Биллапса, но его не устроили финансовые условия предложения «Кавальерс».