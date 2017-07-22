Энтони хочет выступать за «Хьюстон», невзирая на слухи об обмене в «Кливленд»

Разыгрывающий защитник Кайри Ирвинг, заявивший о желании покинуть «Кливленд Кавальерс», может стать игроком «Нью-Йорк Никс». В обмен на игрока команда из Нью-Йорка готова расстаться с лидером коллектива Кармело Энтони, а также пиками первого раунда драфта.

Невзирая на это, сам Энтони остаётся верен идее перехода в «Хьюстон Рокетс», сообщает The Score. О желании перейти в стан команды из Техаса форвард заявил после того, как «Хьюстон» подписал контракт с разыгрывающим защитником Крисом Полом. На протяжении всего межсезонья Энтони не оставляет попыток покинуть «Нью-Йорк».

В минувшем регулярном чемпионате он принял участие в 74 матчах, набирая в них 22,4 очка и собирая 5,9 подбора в среднем.