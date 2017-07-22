Джастин Хэмилтон продолжит карьеру в Китае

Американский центровой Джастин Хэмилтон продолжит карьеру в «Бейцзин Дакс», сообщает Sportando. О сроках соглашения и финансовых деталях сделки не сообщается. Минувший сезон Хэмилтон провёл в составе «Бруклин Нетс». В его активе 64 поединка (7 — в старте), в которых он набирал 6,9 очка, совершал 4,1 подбора, раздавал 0,9 передачи и совершал 0,5 перехвата.

В целом за карьеру 27-летний игрок провёл 4 сезона в НБА. Кроме «Бруклина», Хэмилтон защищал цвета «Шарлотт Хорнетс», «Майами Хит» и «Миннесоты Тимбервулвз».