Спортивный директор «Зенита» — об уходе Марковича: мы поздно предложили контракт

Спортивный директор «Зенита» Андрей Спиридонов рассказал об уходе лидера команды в прошлом сезоне, защитника Стефана Марковича. По словам функционера, главной причиной, по которой серб не задержался в Санкт-Петербурге, стало несвоевременное предложение со стороны клуба о продолжении совместной работы.

«Чтобы сохранить Марковича, нам не хватило времени. Мы поздно предложили ему новый контракт, но в этот момент у него уже было более выгодное предложение от «Химок». В прошлом году Стефан соглашался только на годичный контракт. Понимал, что у него была серьёзная травма в «Уникахе», и сознательно пошёл к нам на небольшие деньги.

Но Маркович — топ-игрок. И прекрасно знал, что за год он наберёт хорошую форму и снова будет претендовать на большую зарплату», — приводит слова Спиридонова «Спорт день за днём».