«Атланта» пополнила состав Бруссино на драфте отказов

«Атланта Хоукс» пополнил состав аргентинским лёгким форвардом Николасом Бруссино на драфте отказов, куда ранее его выставил «Даллас Маверикс», сообщает Atlanta Journal Constitution. «Атланте» необходимо усиление на позиции форварда, и в организации считают, что молодой игрок хорошо впишется в команду. Его зарплата в следующем сезоне составит $ 1,3 млн.

Минувший сезон стал для 24-летнего Бруссино дебютным в НБА. Он провёл за «Даллас» 54 матча в регулярном чемпионате, набирая по 2,8 очка и совершая по 1,7 подбора за 10 минут в среднем за игру.