Мэджик Джонсон: жду, что Брэндон Ингрэм будет самым результативным в «Лейкерс»

Президент «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон рассчитывает на значительный прогресс второго номера драфта 2016 года лёгкого форварда Брэндона Ингрэма в следующем сезоне.



«Ожидаю, что Ингрэм будет нашим самым результативным игроком, а кроме того, станет настоящим мужчиной. «Лейкерс» – это его команда. Я буду разочарован, если он сможет набирать меньше, чем по 20 очков в среднем за матч», – цитирует Джонсона Orange County Register.



В минувшем сезоне 19-летний Ингрэм записывал по 9,4 очка за 29 минут в среднем за игру.