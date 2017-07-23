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Ингрэм: самые высокие требования к себе предъявляю я сам

23 июля 2017, воскресенье. 11:37. Баскетбол

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Брэндон Ингрэм готов оправдать надежды президента организации Мэджика Джонсона, который прочит ему успешное будущее.

«Самые высокие требования к себе предъявляю я сам. Поэтому сделаю всё возможное, чтобы соответствовать ожиданиям Мэджика. Я провёл в НБА всего один сезон. Поэтому пока не знаю, как смогу проявить себя на второй или третий год. Могу только обещать, что буду работать на максимуме», – цитирует Ингрэма Orange County Register.

В минувшем сезоне 19-летний форвард набирал по 9,4 очка, совершал по 4 подбора и отдавал по 2,1 передачи за 29 минут в среднем за игру.

Мэджик Джонсон: жду, что Брэндон Ингрэм будет самым результативным в «Лейкерс»
Источник: Orange County Register Сообщить об ошибке
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Лос-Анджелес Лейкерс Брэндон Ингрэм Мэджик Джонсон
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