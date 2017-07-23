Ингрэм: самые высокие требования к себе предъявляю я сам

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Брэндон Ингрэм готов оправдать надежды президента организации Мэджика Джонсона, который прочит ему успешное будущее.



«Самые высокие требования к себе предъявляю я сам. Поэтому сделаю всё возможное, чтобы соответствовать ожиданиям Мэджика. Я провёл в НБА всего один сезон. Поэтому пока не знаю, как смогу проявить себя на второй или третий год. Могу только обещать, что буду работать на максимуме», – цитирует Ингрэма Orange County Register.



В минувшем сезоне 19-летний форвард набирал по 9,4 очка, совершал по 4 подбора и отдавал по 2,1 передачи за 29 минут в среднем за игру.

Мэджик Джонсон: жду, что Брэндон Ингрэм будет самым результативным в «Лейкерс»