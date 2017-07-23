Ирвинг хотел обсудить с владельцем «Кливленда» план на случай ухода Джеймса

Разыгрывающий «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвинг хотел обсудить с владельцем организации Дэном Гилбертом план перестройки состава на случай возможного ухода форварда Леброна Джеймса после окончания сезона-2017/18, сообщает ESPN. У Ирвинга было собственное видение перспектив развития «Кливленда», о чём он сообщил Гилберту. Однако встреча с руководством так и не состоялась, поскольку после прекращения сотрудничества с Дэвидом Гриффином вакансия генерального менеджера длительное время оставалась открытой.