«Орландо» провёл переговоры со Спейтсом

«Орландо Мэджик» провёл переговоры с центровым Марризом Спейтсом, который остаётся в статусе свободного агента, сообщил в своём микроблоге в социальной сети «Твиттер» инсайдер Дэвид Пик.

В минувшем сезоне 29-летний Спейтс в составе «Лос-Анджелес Клипперс» набирал по 8,7 очка и совершал по 4,5 подбора за 16 минут в среднем за игру в регулярном чемпионате и записывал в актив по 6,6 очка и 2,9 подбора за 14 минут в плей-офф.

Перед началом межсезонья центровой отказался от возможности автоматически продлить контракт с «Клипперс» на следующий сезон.