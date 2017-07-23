Уолл: знал, что никуда не уйду из «Вашингтона»

Разыгрывающий «Вашингтон Уизардс» Джон Уолл заверил, что не собирался покидать команду ещё до продления контракта.

«Я знал, что никуда не уйду. Я люблю Вашингтон, люблю свою команду, партнёров и фанатов. Рад, что останусь здесь ещё на четыре года. Буду стараться выиграть чемпионат, это моя конечная цель, и я не остановлюсь, пока её не достигну. Люблю всех», — приводит слова Уолла Uninterrupted.

Ранее Уолл договорился с «Уизардс» о новом контракте, по которому 26-летний защитник останется в клубе до лета 2013 года и за последние четыре сезона контракта получит $ 170 млн.