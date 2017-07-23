Дрэймонд Грин и Конор Макгрегор повздорили в социальной сети

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин и чемпион UFC Конор Макгрегор повздорили в социальных сетях. Грин разместил фотографию Макгрегора в майке «Уорриорз» с номером 23 у себя в «инстаграме», посоветовав ирландцу больше не надевать майку с его номером.

«Мы за Флойда, братишка, не за тебя… Сними это», — написал Грин.

26 августа Макгрегору предстоит поединок с 12-кратным чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером-младшим.

Однако Макгрегор ответил, что это не майка Грина.

«Это майка Си Джей Уотсона, дружище. Я не знаю, кто ты, чёрт возьми, такой. Никакого неуважения, паренёк, оставайся в школе. Я бью об пол головы, а не мяч. Это не игра», — написал Макгрегор.

Фото доступно в "Инстаграме".