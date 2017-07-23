«Бруклин» подписал контракт с защитником Уаттарой

«Бруклин Нетс» заключил двусторонний контракт с атакующим защитником Якубой Уаттарой. Согласно политике команды, условия сделки не разглашаются.

Последние два сезона Уаттара провёл во французском «Монако». В минувшем чемпионате Франции он набирал 11,8 очка и 3,3 подбора в среднем за игру, реализуя 51,4 % бросков.

По правилам НБА, клубы должны иметь двух игроков на двусторонних контрактах. Уаттара будет выступать за аффилированный с «Бруклином» клуб «Лонг-Айленд Нетс», но сможет провести в команде НБА до 45 дней.