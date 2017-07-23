Эмбиид согласился носить кроссовки Лавара Болла за $ 1 млрд

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид назвал сумму, за которую готов выступать в кроссовках бренда Big Baller, принадлежащего Лавару Боллу. Сначала Эмбиид заявил, что ни за что их не наденет, а затем выставил ценник в $ 1 млрд, сообщает TMZ Sports.

Ранее между Эмбиидом и Боллом произошёл публичный конфликт. Сначала Болл заявил, что Эмбиид не умеет играть в баскетбол и ему стоило бы больше тренироваться. Потом Эмбиид нецензурно оскорбил Болла, за что был оштрафован НБА.

Сын Болла Лонзо Болл был выбран под вторым номером на драфте в 2017 году.