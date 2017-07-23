Спейтс договорился о контракте с «Орландо»

Руководство «Орландо Мэджик» и центровой Марриз Спейтс договорились о заключении контракта, сообщает инсайдер Дэвид Пик. Условия сделки пока не известны.

В минувшем сезоне 29-летний Спейтс выступал в составе «Лос-Анджелес Клипперс» и набирал по 8,7 очка и совершал по 4,5 подбора за 16 минут в среднем за игру в регулярном чемпионате и записывал в актив по 6,6 очка и 2,9 подбора за 14 минут в плей-офф.



Перед началом межсезонья центровой отказался от опции продления контракта с «Клипперс» на следующий сезон.