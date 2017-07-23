Порзингис: если побеждаешь в Нью-Йорке — ты король

Мощный форвард «Нью-Йорк Никс» Кристапс Порзингис объяснил, почему не хочет покидать свой нынешний клуб. Латыш объяснил свою позицию, отвечая на вопрос одного из юных спортсменов в баскетбольном лагере в Латвии.

«Я считаю, что это лучшее место для побед. Если побеждаешь в Нью-Йорке — ты король. За последние два года я получил здесь столько положительных эмоций, что именно здесь хочу остаться и здесь хочу побеждать», — приводит слова Порзингиса New York Post.

В конце прошлого сезона ходили слухи о потенциальном обмене Порзингиса.