Рэндл: Болл делает игру легче для остальных

Мощный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Джулиус Рэндл предвкушает совместную игру с новобранцем команды — Лонзо Боллом.

«Он всех делает лучше. Он отличный игрок, и очевидно, что он умеет набирать очки. И он делает игру гораздо легче для всех остальных», — приводит слова Рэндла Lexington Herald-Leader.

Болл был выбран «Лейкерс» под вторым номером на минувшем драфте. Защитник успел получить приз самому ценному игроку Летней лиги. Ожидается, что он будет выходить в стартовом составе «Лейкерс» с начала сезона.