Сын Дэнни Эйнджа исполнил данк через отца

Генеральный менеджер «Бостон Селтикс» Дэнни Эйндж сыграл в баскетбол со своими сыновьями. Во время одного из эпизодов игры 14-летний Крю исполнил данк через Эйнджа.



Стоит отметить, что Дэнни провёл в НБА 14 сезонов в качестве игрока. Эйндж выступал за «Бостон», «Сакраменто Кингз», «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Финикс Санз». В 1984 и 1986 годах он стал чемпионом НБА, а в 1988-м помог сборной Востока обыграть команду Запада в Матче звёзд.



Видео доступно на официальной странице Эйнджа в социальной сети «Твиттер».