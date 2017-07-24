Архипова: Вадеева и Мусина сделали выбор в пользу благополучия

Председатель тренерского совета РФБ и генеральный директор «Спарты и К» Анна Архипова поделилась мнением о переходе Раисы Мусиной в УГМК.



«Может ли остановиться прогресс Мусиной в УГМК из-за недостатка игрового времени? Такой сценарий более чем возможен. Но у игрока всегда есть выбор. Тебе приходится выбирать между одним и вторым. Так часто бывает. Вот мы говорили про мотивацию. Вадеева и Мусина делают выбор в пользу благополучия. Ведь сразу хочется надеть майку одного из сильнейших клубов в Европе, получать, как уже опытные и сложившиеся игроки. Однако наряду с этим утрачиваются несравнимо более важные вещи, которые никогда уже невозможно будет восполнить. Но игрок делает выбор. Мне, конечно, с одной стороны лестно, что мои воспитанницы принимают такие серьёзные предложения. Но, с другой стороны, у этой медали есть обратная сторона», – приводят слова Архиповой «Известия».