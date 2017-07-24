Иньеста приобрёл майку «Голден Стэйт» со своим именем

Полузащитник футбольного клуба «Барселона» и сборной Испании Андрес Иньеста посетил официальный магазин НБА в Нью-Йорке, где купил майку «Голден Стэйт Уорриорз» со своим именем и игровым номером.



Напомним, что «Уорриорз» в финальной серии минувшего плей-офф одолели «Кливленд Кавальерс» со счётом 4-1. Для калифорнийского клуба этот чемпионский титул стал уже вторым за последние три года.



Иньеста выступает за основной состав «Барселоны» с 2002 года.



Фото доступно на официальной странице НБА в социальной сети «Твиттер».