Ирвинг считает, что Джеймс рассказал СМИ о его желании сменить клуб

Разыгрывающий защитник «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвинг считает, что лидер команды Леброн Джеймс раскрыл информацию о его желании сменить клуб. Об этом сообщил журналист Стивен Эй Смит.



«Согласно моим источникам, Кайри считает Леброна Джеймса виноватым в том, что СМИ узнали о его просьбе об обмене. Ирвинг встречался с руководством «Кавальерс» пару недель назад, но журналисты узнали об этом только недавно. Кайри и его представители уверены, что Леброн раскрыл эту информацию сразу после того, как узнал о планах разыгрывающего. Я не собираюсь обвинять Леброна. Не уверен, что это правда. Я просто знаю, что думает Ирвинг», – цитирует Смита ESPN.

По пути Хардена. Ирвинг не хочет играть с Леброном Кайри Ирвинг попросил руководство «Кливленда» обменять его. Он не хочет выступать с Леброном Джеймсом, который считал его младшим братом.