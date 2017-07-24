Встреча Деррика Роуза с руководством «Кливленда» состоится 24 июля

Разыгрывающий Деррик Роуз, вышедший на рынок свободных агентов в нынешнем межсезонье, проведёт встречу с руководством «Кливленда» 24 июля. Об этом в своём «твиттере» сообщил обозреватель The Vertical Эдриан Войнаровски.



Ранее было известно, что игрок готовится встретиться с боссами «Кавальерс». Сообщалось, что «Кливленд» предложил разыгрывающему однолетний контракт с зарплатой $ 2 млн. Роуз может пойти на это, чтобы попытаться завоевать чемпионство. Помимо коллектива из Огайо, на него претендуют «Лейкерс» и «Чикаго».