Энтони не хочет переходить в «Портленд» из-за сына

Форвард «Нью-Йорк Никс» Кармело Энтони не готов рассмотреть вариант с выступлением за «Портленд Трэйл Блэйзерс», так как не хочет слишком далеко уезжать от своего сына.

«Мело — до безумия любящий отец. Прекрасный папа. Он постоянно заботится о сыне. Нет никаких шансов на то, что он оставит его в Нью-Йорке и будет жить в 3 тыс. миль от него», — рассказал неназванный источник, знакомый с форвардом более 10 лет, Oregonian.

Считается, что Энтони предпочитает перейти в «Хьюстон Рокетс», но готов рассмотреть вариант с «Кливленд Кавальерс».