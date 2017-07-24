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Энтони не хочет переходить в «Портленд» из-за сына

24 июля 2017, понедельник. 17:25. Баскетбол

Форвард «Нью-Йорк Никс» Кармело Энтони не готов рассмотреть вариант с выступлением за «Портленд Трэйл Блэйзерс», так как не хочет слишком далеко уезжать от своего сына.

«Мело — до безумия любящий отец. Прекрасный папа. Он постоянно заботится о сыне. Нет никаких шансов на то, что он оставит его в Нью-Йорке и будет жить в 3 тыс. миль от него», — рассказал неназванный источник, знакомый с форвардом более 10 лет, Oregonian.

Считается, что Энтони предпочитает перейти в «Хьюстон Рокетс», но готов рассмотреть вариант с «Кливленд Кавальерс».

Источник: Oregonian Сообщить об ошибке
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Теги
Нью-Йорк Никс Портленд Трэйл Блэйзерс Кармело Энтони
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