«Енисей» усилился кузеном Монты Эллиса

«Енисей» официально объявил о переходе центрового Октавиуса Эллиса.



Эллис родился 10 марта 1993 года. В студенчестве выступал в первом дивизионе NCAA за команду университета Цинциннати. Является рекордсменом Лиги чемпионов по количеству блокшотов за игру (7).



Средняя статистика баскетболиста за прошлый сезон: в Лиге чемпионов и Адриатической лиге — 10 очков, 8 подборов, 1 передача, 1 перехват, 1 блокшот за 23 минуты на паркете, в чемпионате Черногории — 13 очков, 7 подборов, 1 передача, 1 перехват, 1 блокшот за 24 минуты.



Его кузен Монта Эллис — известный игрок НБА.