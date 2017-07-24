Читатели «Чемпионата» считают, что Ирвинг перейдёт в «Нью-Йорк»

24 июля «Чемпионат» подводит итоги очередного опроса. На этот раз читателям предлагалось ответить на вопрос: «В какой команде продолжит карьеру Кайри Ирвинг?». Из пяти предложенных вариантов большая часть опрошенных выбрала «Нью-Йорк Никс».

На втором месте оказался нынешний клуб Ирвинга — «Кливленд Кавальерс». Третьими с отставанием в 1 % от «Кливленда» стали «Сан-Антонио Спёрс». Также среди вариантов были «Миннесота Тимбервулвз» и «Майами Хит».

Подробнее с итогами опроса можно ознакомиться на "Чемпионате".