«Нью-Орлеан» подписал двухлетний контракт с Дариусом Миллером

«Нью-Орлеан Пеликанс» заключили контракт с форвардом Дариусом Миллером. Соглашение рассчитано на два года со вторым годом в качестве опции команды, сообщает инсайдер ESPN Адриан Войнаровски.

Последние два сезона Миллер провёл в чемпионате Германии, выступая за «Бамберг». До этого он на протяжении трёх сезонов выступал в НБА, где играл также за «Нью-Орлеан». На его счету 102 матча (десять в стартовом составе) со средними показателями 3,1 очка, 1,3 подбора и 0,9 передачи за 14,3 минуты на площадке.