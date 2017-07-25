«Сан-Антонио» подтвердил продление контракта с Пау Газолем

Испанский центровой Пау Газоль подписал новый контракт с «Сан-Антонио Спёрс», сообщает пресс-служба клуба. По неофициальным данным, 37-летний игрок сможет заработать за три предстоящих сезона $ 48 млн.



Испанец ранее отказался от опции своего контракта с командой из Техаса, по которой он мог заработать $ 16,2 млн за следующий сезон, и, подписав долгосрочное соглашение, практически не потерял в деньгах.



Минувший сезон стал первым в «Сан-Антонио» для опытного центрового. В регулярном чемпионате он принял участие в 64 матчах, в которых набирал по 12,4 очка и делал по 7,8 подбора в среднем. В плей-офф Газоль сыграл в 16 поединках с показателями 7,7 очка и 7,1 подбора.