Роуз прошёл медобследование в «Кливленде» и согласился подписать контракт

Разыгрывающий Деррик Роуз подпишет контракт с «Кливленд Кавальерс». По информации The Vertical, игрок прошёл медицинский осмотр и собирается подписать контракт во вторник. Как сообщалось ранее, «Кливленд» предложил Роузу однолетний контракт с зарплатой $ 2 млн.

Прошедший сезон Роуз провёл в «Нью-Йорке». Он принял участие в 64 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал по 18,0 очка, отдавал по 4,4 передачи и совершал по 3,8 подбора за 32,5 минуты.

Помимо коллектива из Огайо, на игрока претендовали «Лейкерс» и «Чикаго».