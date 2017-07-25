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Роуз прошёл медобследование в «Кливленде» и согласился подписать контракт

25 июля 2017, вторник. 04:24. Баскетбол

Разыгрывающий Деррик Роуз подпишет контракт с «Кливленд Кавальерс». По информации The Vertical, игрок прошёл медицинский осмотр и собирается подписать контракт во вторник. Как сообщалось ранее, «Кливленд» предложил Роузу однолетний контракт с зарплатой $ 2 млн.

Прошедший сезон Роуз провёл в «Нью-Йорке». Он принял участие в 64 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал по 18,0 очка, отдавал по 4,4 передачи и совершал по 3,8 подбора за 32,5 минуты.

Помимо коллектива из Огайо, на игрока претендовали «Лейкерс» и «Чикаго».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Кливленд Кавальерс Деррик Роуз
Новости. Баскетбол
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