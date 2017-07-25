Олтмен стал генеральным менеджером «Кливленда»

«Кливленд Кавальерс» на своём официальном сайте объявил о назначении Коби Олтмена на должность генерального менеджера клуба.



Олтмен работает в руководстве «Кливленда» на протяжении последних пяти лет. С 2016 года он занимал пост ассистента бывшего генерального менеджера Дэвида Гриффина, который покинул команду в июне.



Напомним, что Гриффину не удалось договориться с владельцем «Кавальерс» о новом контракте. Другим кандидатом был экс-игрок НБА Чонси Биллапс, но его не устроили финансовые условия, предлагавшиеся «Кливлендом».

Коби Олтмен займёт пост генерального менеджера «Кливленда»