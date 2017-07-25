Адетокунбо: клубы должны принимать правильные решения, чтобы удерживать игроков

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо рассказал, как долго собирается выступать за свою нынешнюю команду.



«Многие говорят, что хотят остаться в команде, а затем уходят. Вы должны помнить, что игрок может хотеть остаться, но клуб не всегда делает правильные вещи и принимает правильные решения. Например, Кевин Дюрант хотел побеждать в «Оклахома-Сити», но им не удалось завоевать титул. Поэтому он ушёл. Не стоит во всём винить игроков. Иногда они вообще ни в чём не виноваты», – цитирует Адетокунбо RealGM.

Адетокумбо заявил о преданности «Милуоки»