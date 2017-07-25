Хэйворд: отношения между мной и Стивенсом были сильно преувеличены

Форвард «Бостон Селтикс» Гордон Хэйворд признался, что его хорошие отношения с тренером Брэдом Стивенсом не повлияли на выбор команды в этом межсезонье.



«Отношения между Брэдом и мной были всеми сильно преувеличены. Слухи о моём переходе в «Бостон» появились давно, но для меня это были всего лишь слухи. Я никогда не думал об этом, так как не был свободным агентом. Но все говорили: «Он продолжит карьеру в «Селтикс», потому что там тренирует Брэд».



У нас были отличные отношения, но мы не писали постоянно друг другу сообщения и не созванивались. Он – тренер «Бостона». У него есть свои заботы. Я играл под руководством Брэда два года. Но мы никогда не были лучшими друзьями, как многие говорят», – приводит слова Хэйворда The Score.

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