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Хэйворд: отношения между мной и Стивенсом были сильно преувеличены

25 июля 2017, вторник. 12:22. Баскетбол

Форвард «Бостон Селтикс» Гордон Хэйворд признался, что его хорошие отношения с тренером Брэдом Стивенсом не повлияли на выбор команды в этом межсезонье.

«Отношения между Брэдом и мной были всеми сильно преувеличены. Слухи о моём переходе в «Бостон» появились давно, но для меня это были всего лишь слухи. Я никогда не думал об этом, так как не был свободным агентом. Но все говорили: «Он продолжит карьеру в «Селтикс», потому что там тренирует Брэд».

У нас были отличные отношения, но мы не писали постоянно друг другу сообщения и не созванивались. Он – тренер «Бостона». У него есть свои заботы. Я играл под руководством Брэда два года. Но мы никогда не были лучшими друзьями, как многие говорят», – приводит слова Хэйворда The Score.

Стивенс: могу понять, что чувствовал Хэйворд, уходя из «Юты»
Источник: The Score Сообщить об ошибке
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Теги
Бостон Селтикс Брэд Стивенс Гордон Хэйворд
Новости. Баскетбол
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