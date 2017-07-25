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Лазарев: в ЦСКА я выиграл первые серьёзные титулы и получил новый опыт

25 июля 2017, вторник. 13:37. Баскетбол

Центровой Иван Лазарев прокомментировал свой уход из ЦСКА.

«Хочу сказать огромное спасибо всем в клубе – тренерам, руководству, персоналу – за два года, которые мы провели вместе. Мне всегда помогали, наставляли. Здесь я узнал не только настоящих профессионалов, но и отличных людей, с которыми грустно расставаться. Благодарю товарищей по команде за помощь, поддержку, готовность подставить плечо.

Эти два года были удивительными для меня: они вместили первые серьёзные титулы, новый опыт, много интересного. Этот период стал знаковым для меня и в личной жизни: любимая жена родила мне двух замечательных детей. Так сложилось, что мне нужно идти дальше, отвечать на новые вызовы, многое доказать себе и окружающим», – приводит слова Лазарева официальный сайт «армейцев».

ЦСКА расстался с Лазаревым
Источник: Официальный сайт ПБК ЦСКА Сообщить об ошибке
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ПБК ЦСКА
Новости. Баскетбол
25 июля 2017, вторник
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