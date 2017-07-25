Кириленко: на бумаге состав сборной России выглядит внушительно и достойно

Президент РФБ Андрей Кириленко поделился мнением о составе сборной России по баскетболу, который начал подготовку к предстоящему Евробаскету.



«Наконец-то наша мужская национальная сборная приступила к тренировкам, уже сейчас ребята выглядят довольно хорошо. Все мы желаем им хорошо подготовиться к Евробаскету. А 29 июля у всех желающих будет возможность увидеть команду на «Экспо-Баскете». Приходите, вы об этом не пожалеете.



Но это не значит, что нужно сейчас прыгать выше головы и делать громкие заявления. Тем не менее нельзя отрицать, что на бумаге наш состав выглядит прилично, внушительно и достойно. Поэтому хочется пожелать ребятам плодотворной подготовки, чтобы к старту чемпионата Европы они подошли в хорошей форме.



Они опытные игроки и способны показать очень качественную игру. Со стороны федерации мы сделаем всё возможное, чтобы у них не было никаких внебаскетбольных забот», – приводит слова Кириленко ТАСС.

РФБ будет обсуждать с клубами участие игроков в матчах сборной РФ по ходу сезона