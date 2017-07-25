Ватутин: Лазарев много и усердно работал, был готов помочь в любой момент

Президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал уход центрового Ивана Лазарева.



«Иван оказался в ситуации, о которой можно мечтать, попав в ряды чемпионов Евролиги из команды второго российского дивизиона. При этом Лазарев сделал всё возможное, чтобы оправдать приглашение: он много и усердно работал, демонстрировал позитивный настрой и готовность помочь в любой момент. Сейчас Ивану предстоит шагнуть на следующую ступень в профессиональной карьере, мы искренне благодарим его и желаем удачи и здоровья», – приводит слова Ватутина официальный сайт ПБК ЦСКА.

Лазарев: в ЦСКА я выиграл первые серьёзные титулы и получил новый опыт