«Финикс» может предложить Эрика Бледсо и Джоша Джексона за Кайри Ирвинга

По информации журналиста ESPN Брайана Уиндхорста, самое выгодное предложение по обмену разыгрывающего защитника Кайри Ирвинга руководство «Кливленд Кавальерс» может получить от «Финикс Санз».



«Сегодня я разговаривал с некоторыми генеральными менеджерами НБА. Они считают, что самое выгодное предложение по обмену Ирвинга «Кливленду» сделает «Финикс». Они могут отдать за него Эрика Бледсо и, возможно, Джоша Джексона», – приводит слова Уиндхорста Hoopshype.



Напомним, что Ирвинг попросил руководство «Кливленда» об обмене. Просьба Кайри связана с желанием выйти из тени лидера команды Леброна Джеймса. Разыгрывающий хочет быть на ведущих ролях в команде.

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