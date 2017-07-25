Лиллард: хотел бы, как Ирвинг, играть в финале каждый год

Лидер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард прокомментировал информацию о том, что разыгрывающий защитник «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвинг завидует его главенствующему положению в клубе.



«Ради этого нужно тяжело работать. Не уверен, что Кайри действительно завидует мне. Кто бы не хотел играть в финале каждый год? Они были в финале три года кряду. Я тоже хотел бы этого.



Просил бы я обменять меня, если бы моим одноклубником был Леброн Джеймс? Мне трудно ответить на этот вопрос, потому что я никогда не играл вместе с Леброном. Но мне кажется, что Джеймс делает игру проще для других. Не знаю, зачем отказываться выступать вместе с таким баскетболистом, как Леброн», – приводит слова Лилларда Sports Illustrated.

Ричард Джефферсон: понимаю, почему Ирвинг хочет уйти из «Кливленда»