«Нью-Орлеан» подписал контракт с Джаленом Джонсом

Клуб НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» принял решение подписать контракт с форвардом Джаленом Джонсом после его сильного выступления в летней лиге НБА, сообщает Sportando со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. В минувшем сезоне Джонс выступал в лиге развития за команду «Майн Ред Клоус», набирая в среднем за игру 21 очко, а также совершая 9 подборов и 2,2 передачи.



Ранее сообщалось, что «Пеликанс» подписали двухлетний контракт с форвардом Дариусом Миллером, который провёл минувший сезон в немецком «Бамберге».

«Нью-Орлеан» подписал двухлетний контракт с Дариусом Миллером